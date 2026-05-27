El equipo rojo arranca con ventaja en el nuevo reto en MasterChef 24/7

El equipo rojo comenzó el nuevo reto de MasterChef 24/7 con una importante ventaja obtenida gracias a Claudia. En esta ocasión, los cocineros tendrán que trabajar con camote y camarón como ingredientes principales, poniendo a prueba su creatividad y técnica culinaria. Antes de arrancar oficialmente la prueba, los integrantes del equipo se organizaron y repartieron tareas para intentar aprovechar el tiempo de la mejor manera y conquistar a los chefs con sus preparaciones.

