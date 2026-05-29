Comienza la segunda ronda del Reto de Salvación: otro cocinero buscará subir al balcón en MasterChef 24/7

Tras conocer al primer cocinero salvado de la noche, los lugares disponibles en el balcón comienzan a reducirse en MasterChef 24/7. Ahora arranca la segunda parte del Reto de Salvación, una nueva oportunidad para que los participantes demuestren su talento culinario y aseguren su permanencia dentro de la cocina más famosa de México. La presión aumenta conforme avanza la competencia, ya que un cocinero más logrará subir al balcón y alejarse del riesgo de eliminación.