Comienza la segunda ronda del Reto de Salvación: otro cocinero buscará subir al balcón en MasterChef 24/7
Con un participante ya salvado, la competencia entra en una nueva etapa donde cada lugar en el balcón vale oro.
Tras conocer al primer cocinero salvado de la noche, los lugares disponibles en el balcón comienzan a reducirse en MasterChef 24/7. Ahora arranca la segunda parte del Reto de Salvación, una nueva oportunidad para que los participantes demuestren su talento culinario y aseguren su permanencia dentro de la cocina más famosa de México. La presión aumenta conforme avanza la competencia, ya que un cocinero más logrará subir al balcón y alejarse del riesgo de eliminación.