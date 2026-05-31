MasterChef 24/7 | Arrancan los primeros 35 minutos: los mandiles negros cocinan con el corazón en MasterChef 24/7

Los primeros 35 minutos del reto ya están en marcha en MasterChef 24/7, y los cocineros con Delantal Negro saben que cada segundo puede marcar la diferencia. Con la presión al máximo y la posibilidad de asegurar un lugar en el balcón, los participantes pondrán sus emociones sobre la mesa para transformarlas en inspiración dentro de sus platillos. Entre nervios, esperanza y determinación, comienza una de las pruebas más importantes rumbo a la salvación.