Cómo hacer pastel de limón con blueberry al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso
Aunque Antrax y Jazmín lo dieron todo, su platillo no fue el favorito de los chefs y terminaron en la primera semana de delantales negros en MasterChef 24/7.
La prueba de salvación en MasterChef 24/7 enfrentó a los cocineros a momentos de tensión, pues fue de repostería y en este tipo de preparaciones cada detalle cuenta para obtener buenos resultados. Una de las recetas fue la de pastel de limón con blueberry, que estuvo a cargo de la pareja conformada por Antrax y Jazmín.
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Ingredientes para preparar pastel de limón con blueberry como en MasterChef 24/7
Ingredientes para el bizcocho:
- 150 gramos de harina
- 120 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 75 ml de aceite
- 20 ml de jugo de limón eureka
- La ralladura de 1 limón
- 7 gramos de polvo para hornear
- 30 gramos de blueberry
- Una pizca de sal
Para "encamisar" los moldes:
- 50 gramos de mantequilla
- 120 gramos de mantequilla
Preparación para el pastel de limón con blueberry de MasterChef 24/7
- Batir en el bowl dela batidora el aceite y el azúcar; cuando esté bien integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir batiendo
- Agregar la ralladura y el jugo de limón, cambiar el "aplique" a la pala y batir a velocidad media hasta integrar completamente
- Añadir la harina y el polvo para hornear con suavidad, batir durante 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea
- Luego hay que engrasar tres moldes de 15 cm, poner papel encerado en la base, verter la mezcla por partes iguales y agregar los blueberrys "encamisados" en harina
- Hornear a 180 °C de 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga totalmente limpio
- Desmoldar y dejar enfriar
Para hacer el relleno se necesita:
- 300 gramos de blueberry
- 80 gramos de azúcar
- El jugo de 1 limón
- 25 gramos de fécula de maíz
Preparación paso a paso:
- Poner todos los ingredientes en una olla
- Cocinar a fuego medio hasta que la mezcla espese ligeramente
- Deja enfriar bien antes de usar
Para la cobertura tipo buttercream suizo:
- 300 gramos de mantequilla
- 200 gramos de azúcar refinada
- 100 gramos de claras de huevo
- 5 ml de esencia de vainilla
Preparación:
- Poner a calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl que sea resistente al calor
- Mezclar constantemente con una miserable hasta que el azúcar se disuelva y luego pasar al bowl de la batidora; batir a una velocidad alta para obtener un merengue firme y brillante
- Sumar la mantequilla mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa
- Agregar la escencia de vainilla y seguir batiendo un minuto
- Para el montaje del pastel de limón con blueberry de la prueba de salvación en MasterChef 24/7, hay que cubrir el pastel con el buttercream, hacer los bordes con una duya, poner la fruta y disfrutar.