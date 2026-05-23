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Cómo hacer pastel de limón con blueberry al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso

Aunque Antrax y Jazmín lo dieron todo, su platillo no fue el favorito de los chefs y terminaron en la primera semana de delantales negros en MasterChef 24/7.

MasterChef 24/7
Antrax y Jazmín hicieron pastel de limón con blueberry en MasterChef 24/7|ESPECIAL

Escrito por: Andrea Ávila | DR

La prueba de salvación en MasterChef 24/7 enfrentó a los cocineros a momentos de tensión, pues fue de repostería y en este tipo de preparaciones cada detalle cuenta para obtener buenos resultados. Una de las recetas fue la de pastel de limón con blueberry, que estuvo a cargo de la pareja conformada por Antrax y Jazmín.

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Ingredientes para preparar pastel de limón con blueberry como en MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:

  • 150 gramos de harina
  • 120 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 75 ml de aceite
  • 20 ml de jugo de limón eureka
  • La ralladura de 1 limón
  • 7 gramos de polvo para hornear
  • 30 gramos de blueberry
  • Una pizca de sal

Para "encamisar" los moldes:

  • 50 gramos de mantequilla
  • 120 gramos de mantequilla

Preparación para el pastel de limón con blueberry de MasterChef 24/7

  • Batir en el bowl dela batidora el aceite y el azúcar; cuando esté bien integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir batiendo
  • Agregar la ralladura y el jugo de limón, cambiar el "aplique" a la pala y batir a velocidad media hasta integrar completamente
  • Añadir la harina y el polvo para hornear con suavidad, batir durante 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea
  • Luego hay que engrasar tres moldes de 15 cm, poner papel encerado en la base, verter la mezcla por partes iguales y agregar los blueberrys "encamisados" en harina
  • Hornear a 180 °C de 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga totalmente limpio
  • Desmoldar y dejar enfriar

Para hacer el relleno se necesita:

  • 300 gramos de blueberry
  • 80 gramos de azúcar
  • El jugo de 1 limón
  • 25 gramos de fécula de maíz

Preparación paso a paso:

  • Poner todos los ingredientes en una olla
  • Cocinar a fuego medio hasta que la mezcla espese ligeramente
  • Deja enfriar bien antes de usar

Para la cobertura tipo buttercream suizo:

  • 300 gramos de mantequilla
  • 200 gramos de azúcar refinada
  • 100 gramos de claras de huevo
  • 5 ml de esencia de vainilla

Preparación:

  • Poner a calentar las claras con el azúcar a baño maría sobre un bowl que sea resistente al calor
  • Mezclar constantemente con una miserable hasta que el azúcar se disuelva y luego pasar al bowl de la batidora; batir a una velocidad alta para obtener un merengue firme y brillante
  • Sumar la mantequilla mientras continúas batiendo hasta lograr una textura suave y cremosa
  • Agregar la escencia de vainilla y seguir batiendo un minuto
  • Para el montaje del pastel de limón con blueberry de la prueba de salvación en MasterChef 24/7, hay que cubrir el pastel con el buttercream, hacer los bordes con una duya, poner la fruta y disfrutar.
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