Cómo hacer pastel de limón con blueberry al estilo de MasterChef 24/7: ingredientes y paso a paso

La prueba de salvación en MasterChef 24/7 enfrentó a los cocineros a momentos de tensión, pues fue de repostería y en este tipo de preparaciones cada detalle cuenta para obtener buenos resultados. Una de las recetas fue la de pastel de limón con blueberry, que estuvo a cargo de la pareja conformada por Antrax y Jazmín.

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Ingredientes para preparar pastel de limón con blueberry como en MasterChef 24/7

Ingredientes para el bizcocho:



150 gramos de harina

120 gramos de azúcar

3 huevos

75 ml de aceite

20 ml de jugo de limón eureka

La ralladura de 1 limón

7 gramos de polvo para hornear

30 gramos de blueberry

Una pizca de sal

Para "encamisar" los moldes:



50 gramos de mantequilla

120 gramos de mantequilla

Preparación para el pastel de limón con blueberry de MasterChef 24/7

Batir en el bowl dela batidora el aceite y el azúcar; cuando esté bien integrado, agregar los huevos poco a poco y seguir batiendo

Agregar la ralladura y el jugo de limón, cambiar el "aplique" a la pala y batir a velocidad media hasta integrar completamente

Añadir la harina y el polvo para hornear con suavidad, batir durante 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea

Luego hay que engrasar tres moldes de 15 cm, poner papel encerado en la base, verter la mezcla por partes iguales y agregar los blueberrys "encamisados" en harina

Hornear a 180 °C de 20 a 25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga totalmente limpio

Desmoldar y dejar enfriar

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Para hacer el relleno se necesita:



300 gramos de blueberry

80 gramos de azúcar

El jugo de 1 limón

25 gramos de fécula de maíz

Preparación paso a paso:



Poner todos los ingredientes en una olla

Cocinar a fuego medio hasta que la mezcla espese ligeramente

Deja enfriar bien antes de usar

Para la cobertura tipo buttercream suizo:



300 gramos de mantequilla

200 gramos de azúcar refinada

100 gramos de claras de huevo

5 ml de esencia de vainilla

Preparación:

