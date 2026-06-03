Como portadora del Pin, Flor recibe una cena sorpresa con dos cocineras invitadas (VIDEO)

Luego de la gala de beneficio o castigo, la actual portadora del Pin recibió una cena sorpresa y tuvo la encomienda de elegir a dos participantes para que la acompañaran y tres para que cocinaran para ellos, por lo que posteriormente Julio, Antrax e Ixdit les prepararon lomo de cerdo en salsa de ciruela como primer tiempo a Flor, Camila y Jazmín.