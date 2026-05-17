¡Desde Guatemala sí puedes votar! Así participas en MasterChef 24/7 y apoyas a tu favorito

La nueva experiencia de MasterChef 24/7 está conquistando a miles de seguidores no solo en México, sino también en otros países como Guatemala, donde cada vez más personas quieren formar parte de esta edición histórica del reality culinario.

El formato 24/7 cambió por completo la manera de vivir la competencia. Ahora, el público puede seguir a los participantes en tiempo real, conocer cómo conviven dentro de la casa y ser parte de decisiones importantes gracias a las votaciones que se activan durante toda la semana.

Aunque los Chefs continúan tomando la decisión final sobre quién abandona la cocina, la audiencia sí puede influir en momentos clave. Desde elegir apoyos en retos hasta dinámicas especiales que pueden cambiar la estrategia antes del domingo de eliminación.

Si estás en Guatemala y quieres participar, el proceso es muy sencillo.

Paso a paso para votar desde Guatemala

Ingresa al portal oficial: MasterChefmx.tv/vota Una vez dentro, revisa la votación activa del día. Estas cambian constantemente según la dinámica del programa. Busca al participante que deseas apoyar. Selecciona tu voto en la opción correspondiente. Confirma y listo, ya estarás formando parte del juego.

Una de las ventajas de esta dinámica es que puedes participar desde cualquier lugar con acceso a internet, sin importar que estés fuera de México.

Así que si sigues de cerca MasterChef 24/7 desde Guatemala, ahora ya sabes cómo sumarte y hacer que tu voz también cuente dentro de la cocina más famosa.

