El momento EXACTO y límite para votar por el tercer capitán hoy miércoles 20 de mayo de 2026 en MasterChef 24/7

Las emociones comienzan a apoderarse de los participantes de MasterChef 24/7, pues en su semana de estreno ya han salido las alianzas, estrategias, rivalidades y disgustos, por lo que la emisión de este miércoles 20 de mayo 2026 pondrá a flor de piel el programa, ya que, se llevará a cabo la Batalla por Equipos y para hacerlo más emeocionante, ya se sabe que hay dos capitanas que son Cramen y Lula, por lo que ahora se espera se confirme el nombre del tercer capitán.

¿Cómo puedo votar para elegir al tercer Capitán?

Las votaciones iniciaron la noche del martes luego de que los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrer y Poncho Cadena eligieran como primeras capitanas a Carmen y Lula, para porder elegir al tercero el público jugará un papel importante, pues a través de su voto pueden elegir a su favorito, ya sea por carisma, desempeño o sazón.

Las votaciones pueden realizarse MasterChefmx.tv/vota, ahí aparecerá el nombre de cada participante a un costado de él aparecerá una cruz donde podrás ingresar el número de votos, recuerda que se tiene derecho a 10 votos por día, por lo que el total lo puedes repartir entre participantes o darle los 10 a una sola persona.

¿Por quién puedo votar para que sea el tercer líder de MasterChef 24/7?

Javier

María

Ricardo

Nash

Michelle

Luis

Flor

Jazmín

Camila

Antrax

Daniela

Arturo

Ramahá

Ixdit

Claudia

Emmanuel

Julio

Diego

Pablo

Hugo

Lancer

¿Hasta a que hora tengo para emitir mi voto y elegir al tercer capitán de MasterChef 24/7?

La emisión de este miércoles está que arde, pues se llevará a cabo La Batalla por Equipos, hasta el momento se ha informado que Carmen y Lula serán las capitanas de un equió, sin embargo, el tercero que falta será el elegido por el público por lo que el participante que acumule más votos será el ganador de este título, recuerda que las votaciones ya están abiertas y estás concluirán cuando Claudía Lizaldi indique durante el programa que se han cerrado, por lo que se recomienda seguir la transmisión del programa para estar atentos a la indicación de la conductora.