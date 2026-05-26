OFICIAL: Arturo se convierte en el primer capitán de la semana en MasterChef 24/7
Por fin hemos sido testigos de la primera semana de MasterChef 24/7, donde en este nuevo y único formato nos ha dado momentos que poco a poco nos han hecho adentrarnos en la cocina más picante de todo México, que promete ser un antes y después en la televisión.
El día de ayer en la primera Gala de Eliminación vimos al participante Javier Lara dejar su delantal, dando por finalizada su participación en el programa, demostrando la importancia que tiene el ganar los beneficios como la Salvación o las Capitanías, del cuál hoy tuvimos al primero de la semana, cuando Arturo fue elegido.
Este lunes 25 de mayo conocimos a Arturo como el primer Capitán de la semana debido a la votación de los participantes, por lo que estos días se tornarán muy interesantes para nuestro cocinero, pues el líder tendrá que tomar un rol que podría definir el futuro de los cocineros.
Las rivalidades moldean MasterChef 24/7
Durante estos primeros 7 días dentro de la casa hemos sido testigos de roces que han ido marcando el camino de los participantes y que ciertamente dejan ver sus estrategias con el fin de buscar conseguir la permanencia dentro de MasterChef 24/7.
Uno de los roces más polémicos fue el que tuvo Lancer y Antrax, quienes tuvieron fricciones que incluso llegó a ser manejada por Claudia Lizaldi y hoy hemos podido ver las divisiones entre los participantes, quienes ya han formado equipos.
Por un lado tenemos a “Los Vaqueros”: Arturo y Ricardo; así como “Los Yucachuaches”: Ixdit, Ramahá, Emmanuel, María, Lula, Flor, Camila y Claudia.
Además tenemos a “Las Divas”: Daniela, Michelle, Carmen y Nash; finalmente están los “Notibola” donde hemos visto a Luis quien asegura no pertenecer a un bando, tomando posturas más neutrales.
