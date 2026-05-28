Lista completa de Cocineros que suben al Balcón HOY 27 de mayo en MasterChef 24/7

Esta segunda semana de MasterChef 24/7 no deja de sorprendernos, pues poco a poco hemos ido conociendo más a los cocineros que todos los días dejan una parte de sí mismos en cada Reto que hemos visto, además de la convivencia que han tenido entre ellos en estos primeros momentos.

En la primera semana vimos a Javier ser eliminado del reality, dejando en claro la importancia de asegurar la permanencia, tal como lo puede ser subiendo al Balcón, aunque este es un beneficio que pocos participantes logran obtener debido a la complejidad del día a día que el formato 24/7 exige.

¿Qué Cocineros subieron al Balcón en MasterChef 24/7?

Este miércoles pudimos saber que los Cocineros que han asegurado su permanencia una semana más en el reality de MasterChef 24/7 son:



Claudia al ser la Capitana

al ser la Capitana Pablo

Arturo

Los Cocineros ganaron el reto gracias a que los comensales los eligieron como los mejores con su platillo con 18 votos, siendo con un gran margen de ventaje respecto al Equipo Rojo y Amarillo, dejando ver que estos estos están listos para los retos que vengan.

Además, el público eligió a quién debe salvarse, siendo Daniela del Equipo Azul la que no deberá temer por los siguientes retos y formando parte de los participantes que tienen su permanencia asegurada una semana.

¿Quiénes son los Capitanes de MasterChef 24/7?

Esta segunda semana se ha visto bajo la capitanía de Claudia y Luis, quienes ganaron sus respectivos Retos, aunque el tercero se definió gracias a la participación del público, siendo que a través de Votaciones se eligió a Flor como la tercera, demostrando la importancia de la actividad de los televidentes.

¿Cuándo es la Eliminación de MasterChef 24/7?

La siguiente Eliminación de MasterChef 24/7 será este domingo 31 de junio, por lo que uno de los Cocineros que no subió al Balcón podría despedirse del programa, recordándote que tu participación dentro de las votaciones es de suma importancia.

