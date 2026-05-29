Diego comparte sus “propuestas de campaña” para permanecer en MasterChef 24/7: "¡Voten por Dieguito!” (VIDEO)
El cocinero con mandil negro se valió de las cámaras del reality show para pedir los votos del público
A minutos de la gala de salvación y en compañía de Pablo, Diego, uno de los cocineros de MasterChef 24/7 con delantal negro, se valió de las cámaras de la vivienda para compartir sus “propuestas de campaña” con el fin de conseguir los votos del público y así permanecer otra semana en el reality show.