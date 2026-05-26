Diego habla sobre la desaparición de su canasta en MasterChef 24/7

En plena competencia dentro de MasterChef 24/7, Diego habló sobre la desaparición de su canasta de ingredientes, asegurando que la situación le hizo perder tiempo importante durante el reto. El momento llamó la atención de los chefs y especialmente del Adrián Herrera, quien cuestionó si realmente alguien le había robado la canasta o qué había pasado exactamente dentro de la cocina. La situación aumentó la tensión entre los participantes en medio de la presión del desafío.

