Diego usa las cámaras de MasterChef 24/7 para mandarle un tierno mensaje a su mamá: “Gracias por confiar siempre en mí" (VIDEO)
En una acción algo inusual para el cocinero, Smi-Lee se valió de las cámaras para hablar un poco de su vida personal
En una acción inusual para el cocinero y a minutos de salir a la gala en la que conoceremos a los participantes que portarán los mandiles negros de esta semana, Diego se valió de las cámaras del Mundo MasterChef 24/7 para hablar un poco de su vida personal y mandarle un tierno mensaje a su mamá.