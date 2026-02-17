Es enfermera originaria de Veracruz, perdió en MasterChef México y ahora se gana la vida como influencer de cocina

Una de las participantes que nos regaló momentos únicos durante su paso por MasterChef segunda temporada, 2016, fue Doña Clarita, quien llegó a la cocina más famosa de México desde Veracruz y aunque demostró tener talento y habilidades a la hora de combinar ingredientes y sabores tradicionales, su principal oficio está muy lejos a lo que demostró ser en el foro.

¿De qué trabajaba Doña Clarita antes de entrar a MasterChef?

Clara Carrera Pérez mejor conocida como Doña Clarita, se desempeñó como enfermera en Xalapa, Veracruz, luego de concluir su formación técnica. De acuerdo con declaraciones, cuando se encontraba en la secundaria aprendió sobre primeros auxilios, hechos que la inclinaron a formarse como personal de la salud. Asimismo, durante su etapa de educación básica tomó el taller de cocina sin saber que en un futuro destacaría en este ámbito.

¿Cómo la participación de Doña Clarita en MasterChef México?

Como se mencionó anteriormente, Doña Clarita participó en la segunda temporada de MasterChef donde quedó en noveno lugar, sin embargo, su paso por el reality hizo que su participación, platillos, comunicación y reconocimiento de los chefs fuera un personaje inolvidable.

Tras su salida expresó que le dolió mucho abandonar la cocina, ya que le faltaron muchos platillos que preparar para seguir demostrando su talento. De igual modo, aunque todo parecía ser un sueño obtuvo sus diferencias con sus compañeras Doña Lourdes y Doña Maru.

Pese a quedar eliminada, Doña Clarita regresó al reality en 2019, para ser parte del formato MasterChef La Revancha y aunque todo parecía que estaba a su favor solo llegó al séptimo lugar, una vez más se alejó de coronarse como la campeona del reality. Con su eliminación decidió seguir con sus sueños de tener su propio negocio.

¿Qué hizo Doña Clarita después de dejar de participar en MasterChef?

Una vez que concluyó su paso por el reality Doña Clarita abrió su propio restaurante en Xalapa Veracruz, donde ofrecía platillos tradicionales veracruzanos los cuales eran modificados con su toque personal. Sin embargo, en 2024 "La cocina de Doña Clarita" tuvo que cerrar sus puertas al público debido a una crisis económica ya que el negocio no se mantenía solo, pero fue la misma exparticipante que aunque cerró el negocio mantuvieron solo ventas a domicilio y para eventos sociales.

También la originaria de Veracruz ha destacado como influencer gastronómica donde aún se mantiene activa en sus redes sociales mostrando sus experiencias relacionadas con la cocina, así como sus recetas y tips.