¿Cómo y dónde votar HOY 2 de junio 2026 por tu cocinero favorito para que se lleve la tercera capitanía de MasterChef 24/7?

Arranca la tercera semana de MasterChef 24/7 por lo que los participantes ya saben que estos días son sumamente importantes para obtener un gran beneficio y así seguir construyendo una gran competencia dentro de la cocina más famosa de México. Por lo que saben que ser nombrado como capitan de uno de los equipos les suma una fuerte ventaja y una opottunidad de librarse de la temida eliminación.

Durante este programa sin duda alguna los participantes tendrán que llegar a su límite para demostrar porque merecen la oportunidad de seguir dentro de la competencia.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar para que gane la capitanía del tercer equipo?

Recordemos que el nombramiento de los capitanes sirve para que estén lidereando en el miércoles de Batallas por Equipo, poder resultar ganador y así poder subir directamente al balcón acompñado de dos participantes más, con esta victoria el ganador asegura una semana más dentro de MasterChef 24/7. Recuerda que cualquiera tiene oportiunidad por lo que aquí te dejamos la lista de los participantes y puedas votar por tu favorito.



Arturo

Luis

Julio

Daniela

Emmanuel

Ramahá

Ixdit

María

Diego

Carmen

Lancer

Pablo

Michelle

Flor

Jazmín

Antrax

Camila

Claudia

Lula

Ricardo

¿Cómo y dónde puedo votar por el tercer capitán de MasterChef 24/7?

Durante la transmisión de este martes de Beneficio y Castigo los participantes tendrán que dar todo para resultar como el ganador de estos retos y así convencer a los Chefs y ser uno de los dos ganadores como capitán, mientras que el tercero será elegido por el público.

En esta emisión el televidente podrá tener la oportunidad de comenzar a dar sus 10 votos a su participante favorito a partir del siguiente enlace dando click: masterchef/vota/ , recordemos que los votos pueden ser dados a una sola persona o pueden ser repartidos entre varios.

Cabe resaltar que desde el momento en que Claudia Lizaldi indique que se abrirán las votaciones el público tiene todo este tiempo para emitir su voto hasta que en la transmisión del programa de este miércoles se cierren a través del anuncio que revele la conductora, recordemos que no hay una hora fija como límite por lo que se deberá estar atento a la transmisión y saber cuando se concluye el tiempo de votación