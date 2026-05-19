El chisme se pone intenso en MasterChef 24/7: delantales blancos sueltan preguntas picositas

Los delantales blancos aprovecharon un momento de descanso en MasterChef 24/7 para dejar la cocina por un instante y darle paso al chismecito. Entre preguntas picositas, confesiones y muchas risas, los cocineros comenzaron a conocerse más y revelar detalles que nadie esperaba. La convivencia dejó claro que en esta experiencia no solo se cocina, también nacen historias y momentos muy divertidos.

