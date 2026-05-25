El mandil negro también puede ser el camino a la victoria en MasterChef 24/7

En MasterChef 24/7, portar el mandil negro no siempre significa derrota, ya que muchos cocineros lo ven como una oportunidad para demostrar fortaleza y crecer dentro de la competencia. Entre retos intensos, presión constante y decisiones importantes, las votaciones del público también juegan un papel clave para definir el rumbo de varios participantes. Así se vive una semana dentro de la universidad culinaria más importante de México, donde cada día puede cambiarlo todo.

