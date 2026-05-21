Chicken enciende el debate en El Otro Lado de los Realities con explosivas opiniones sobre MasterChef 24/7

Arrancó una nueva transmisión de #ElOtroLadoDeLosRealities con Chicken reaccionando a todo lo que sucede dentro de MasterChef 24/7. Durante el programa en vivo, el conductor habló sobre la percepción del público hacia los creadores de contenido que participan en la competencia, generando debate entre los fans por sus comentarios sobre las actitudes y estrategias dentro de la cocina más famosa de México.