Chicken y “El Chino” destapan el chismecito de MasterChefMx 24/7 en El Otro Lado de los Realities

ElOtroLadoDeLosRealities arrancó con toda la intensidad de #MasterChefMx 24/7 y con dos conductores listos para revelar detalles, polémicas y momentos inesperados de la cocina más famosa. Chicken y “El Chino” llegaron cargados de información, opiniones y mucho chismecito sobre lo que está ocurriendo dentro del reality, encendiendo las redes sociales entre los fans del programa y dejando claro que la temporada apenas comienza.