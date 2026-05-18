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Chicken y “El Chino” destapan el chismecito de MasterChefMx 24/7 en El Otro Lado de los Realities

Todo lo que no viste de MasterChefMx 24/7 ya comenzó a salir a la luz.

Por: Hugo Pantoja

ElOtroLadoDeLosRealities arrancó con toda la intensidad de #MasterChefMx 24/7 y con dos conductores listos para revelar detalles, polémicas y momentos inesperados de la cocina más famosa. Chicken y “El Chino” llegaron cargados de información, opiniones y mucho chismecito sobre lo que está ocurriendo dentro del reality, encendiendo las redes sociales entre los fans del programa y dejando claro que la temporada apenas comienza.

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