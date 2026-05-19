El poder del pin cambia el juego en MasterChef 24/7: Julio toma su primera decisión

Tras convertirse en el primer ganador del pin del chef, Julio descubrió que el reconocimiento también trae decisiones importantes en MasterChef24/7. El Maestro del Fuego Diego Niño le explicó que debía elegir a tres compañeros para encargarse de la limpieza y del cuidado del huerto. La elección puso presión sobre Javier, dejando claro que el liderazgo dentro de la cocina también implica asumir consecuencias.

