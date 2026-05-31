MasterChef 24/7 | Jazmín cocina con tristeza y María lo deja todo por subir al balcón

La intensidad del reto continúa en MasterChef 24/7 y las emociones se convierten en el ingrediente principal. Jazmín aseguró que la tristeza será la inspiración detrás de su platillo, buscando transformar ese sentimiento en una preparación capaz de conquistar a los chefs. Por su parte, María está haciendo todo lo posible para conseguir un lugar en el balcón, cuidando cada detalle de su receta y apostando por los sabores que puedan marcar la diferencia. Mientras tanto, la presión sigue aumentando para todos los cocineros que continúan luchando por permanecer en la competencia, incluido Diego, quien también busca destacar en esta decisiva prueba.