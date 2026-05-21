Jazmín admite errores como capitana y busca mejorar junto a su equipo

Jazmín habló sobre su experiencia como capitana en MasterChef 24/7 y reconoció que faltó comunicación y firmeza al momento de dirigir a su equipo. La participante aceptó que necesita trabajar en varios aspectos de liderazgo para lograr una mejor coordinación en futuros retos. A pesar de las dificultades, aseguró que está dispuesta a aprender de sus errores y fortalecer la unión con sus compañeros.

