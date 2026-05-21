Lancer rompe el silencio sobre su conflicto con Antrax

Lancer habló sobre el problema que tuvo con Antrax, asegurando que sintió una falta de respeto durante un momento fuera de cámaras. El participante explicó que constantemente es señalado como arrogante, aunque también reconoció que algunas palabras y actitudes no fueron las correctas. En medio de la tensión, pidió respeto dentro de la convivencia y dejó claro que busca manejar mejor este tipo de situaciones en la competencia.

