Chicken y Ferka encienden El Otro Lado de los Realities con todo el drama de MasterChef 24/7

Ferka llegó a #ElOtroLadoDeLosRealities junto a Chicken para comentar todo lo que ocurre dentro de MasterChef 24/7. Entre estrategias, polémicas, tensiones y momentos inesperados, ambos analizarán los episodios más intensos de la cocina más famosa de México, llevando el debate y el “chismecito” a otro nivel para todos los seguidores del reality.