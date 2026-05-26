Flor se convierte en la tercera capitana gracias al voto del público en Masterchef 24/7

Flor se convirtió oficialmente en la tercera capitana de MasterChef 24/7 gracias al apoyo y voto del público. La cocinera recibió esta importante responsabilidad luego de que los fans decidieran darle la oportunidad de liderar a uno de los equipos dentro de la competencia. Con esta decisión, Flor suma una gran ventaja y demuestra que también cuenta con el respaldo de la audiencia dentro de la cocina más famosa de México.

