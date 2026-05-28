“Fue humillante y denigrante": Luis recuerda un doloroso momento de su vida amorosa en MasterChef24/7 (VIDEO)

Luis tuvo un momento de melancolía dentro del Mundo MasterChef 24/7, pues ya en la habitación listo para dormir, comenzó a platicar con Ramahá, Camila y Lancer acerca de un difícil episodio de su vida amorosa, el cual, aunque ahora reconoce que lo puede contar hasta con gracia, en su momento le fue muy duro de superar.