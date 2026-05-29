Arranca el reto del aguachile y los Chefs ponen a prueba a los cocineros en MasterChef 24/7

El reto comenzó oficialmente en MasterChef 24/7 y los chefs recorrieron las estaciones para conocer las estrategias de los participantes. La Zahie Téllez conversó con Flor sobre su propuesta, mientras que el Adrián Herrera hizo lo propio con Ramahá. Por su parte, el Poncho Cadena visito a Ixdit, quien llegó con una ventaja obtenida previamente. Los chefs cuestionaron a los cocineros sobre sus ideas y técnicas para lograr un aguachile único, creativo y delicioso en menos de 15 minutos, en una prueba donde cada segundo puede hacer la diferencia.