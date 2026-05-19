Javier “Chuleta” gana el reto del sabotaje en MasterChef 24/7

Javier “Chuleta” se llevó la victoria en el reto del sabotaje tras sorprender con una receta donde la zanahoria fue la gran protagonista. Su preparación destacó por sabor, creatividad y técnica, logrando convencer a los chefs en uno de los desafíos más intensos. Con este triunfo, su lugar dentro de MasterChef 24/7 toma fuerza y abre una nueva etapa que podría cambiar el rumbo del programa.

