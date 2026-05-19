Javier “Chuleta” gana el reto del sabotaje en MasterChef 24/7
Su platillo con zanahoria conquistó al Chefs y ahora todo puede cambiar en la competencia.
Javier “Chuleta” se llevó la victoria en el reto del sabotaje tras sorprender con una receta donde la zanahoria fue la gran protagonista. Su preparación destacó por sabor, creatividad y técnica, logrando convencer a los chefs en uno de los desafíos más intensos. Con este triunfo, su lugar dentro de MasterChef 24/7 toma fuerza y abre una nueva etapa que podría cambiar el rumbo del programa.