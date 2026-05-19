Javier comparte su emoción tras ganar el primer pin del chef en MasterChef 24/7

Javier vivió un momento especial al convertirse en el primer ganador del pin del chef en MasterChef 24/7. Con entusiasmo y emoción, compartió sus primeras palabras tras el reconocimiento, agradeciendo a su equipo por el apoyo y la confianza durante el reto. Su reacción dejó ver que este logro representa mucho más que una victoria: es el inicio de un gran camino en la competencia.

