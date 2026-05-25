PostShow | Javier ‘La Chuleta’ revela todo sobre el mundo de MasterChef 24/7

El PostShow de MasterChef 24/7 presentó contenido exclusivo junto a Javier ‘La Chuleta’, el primer eliminado de la universidad culinaria más importante de México. Durante la conversación, Javier habló sobre las emociones, la presión y todo lo que se vive realmente dentro del mundo de MasterChef, revelando experiencias y momentos que marcaron su paso por la competencia. Entre anécdotas y reflexiones, el ex participante dejó claro lo intensa que puede llegar a ser la convivencia dentro de la cocina más famosa del país.

