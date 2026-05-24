MasterChef 24/7 | Javier ‘La Chuleta’ se convierte en el primer eliminado

La primera eliminación de MasterChef 24/7 ya se vivió y quien tuvo que abandonar la competencia fue Javier ‘La Chuleta’. Después de una intensa noche llena de presión y degustaciones decisivas, los chefs eligieron su platillo como el eliminado de la jornada. Aunque su camino dentro de la cocina más famosa de México terminó, Javier dejó momentos importantes, pasión por la cocina y un sazón que quedará marcado en esta primera etapa de la competencia.

