MasterChef 24/7 | Jazmín es salvada por el público y Chefs rescatan a Carmen, Lancer y Michelle

La tensión se apoderó de MasterChef 24/7 cuando llegó el momento de revelar quiénes serían salvados en la noche de eliminación. Gracias a la decisión del público, Jazmín logró subir al balcón en medio de un emotivo momento que dejó ver toda su felicidad y alivio. Más adelante, los chefs también tomaron importantes decisiones y salvaron a Carmen, Lancer y Michelle, quienes consiguieron mantenerse una semana más dentro de la competencia.

