¡Jazmín habla del “princeso” de MasterChef 24/7!

Jazmín volvió a encender la conversación dentro de MasterChef 24/7 al hablar sobre el supuesto “princeso” de la competencia. Aunque la participante compartió algunas opiniones y dejó entrever ciertas actitudes que ha notado dentro de la cocina, decidió no revelar quién sería este misterioso integrante del reality. Sus comentarios rápidamente generaron especulación entre los cocineros y el público sobre quién podría ser el señalado dentro de la universidad culinaria más famosa de México.

