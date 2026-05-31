MasterChef 24/7 | Jazmín y Carmen aseguran su lugar en el balcón tras conquistar a los Chefs

Las degustaciones del reto fueron determinantes en MasterChef 24/7. Tras analizar cada preparación, los Chefs tomaron una decisión que llevó a Jazmín y Carmen directamente al balcón. Gracias a sus platillos y al sabor demostrado en esta prueba, ambas cocineras lograron asegurar una semana más dentro de la cocina más famosa de México, alejándose momentáneamente del riesgo de eliminación y celebrando un importante paso en la competencia.