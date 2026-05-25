Julio asegura que luego del domingo de eliminación en MasterChef 24/7 las cosas van a cambiar drásticamente (VIDEO)
Los cocineros del Mundo MasterChef 24/7 compartieron sus impresiones luego de la primera eliminación este domingo 24 de mayo.
El primer domingo de eliminación este 24 de mayo dejó en MasterChef 24/7 un sabor agridulce, pues aunque muchos están aliviados por permanecer en la competencia, otros ya comienzan a preocuparse por cómo se tornará el ambiente dentro de la cocina más famosa de México.