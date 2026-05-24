MasterChef 24/7| Julio usa el poder del veto y deja fuera a Lancer y Claudia

Después de obtener el Pin del Chef el pasado lunes, Julio recibió el poder del veto dentro de MasterChef 24/7, una ventaja que le permitió decidir qué dos compañeros no tendrían oportunidad de que sus entradas fueran probadas por los chefs. Tras pensarlo, Julio eligió a Lancer y Claudia, una decisión que generó sorpresa y tensión entre los cocineros en plena noche de eliminación.

