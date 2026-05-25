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¡La caja misteriosa desata intriga en MasterChef 24/7!

Los cocineros no pueden ocultar la emoción y ya especulan sobre el reto que se aproxima en la cocina.

La tensión y emoción se apoderaron de los participantes de MasterChef 24/7 cuando apareció la esperada caja misteriosa dentro de la cocina. Los cocineros comenzaron a especular sobre qué podría esconderse en su interior y cuál será el nuevo reto que deberán enfrentar. Entre nervios, teorías y muchas ganas de cocinar, todos esperan descubrir qué sorpresa les tienen preparada los chefs en uno de los desafíos más impredecibles de la competencia.

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