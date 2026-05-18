MasterChef 24/7 | La segunda ronda de Mandiles Blancos llega al mundo de MasterChef

La segunda ronda de cocineros que logró el mandil blanco ya ingresó al mundo de MasterChef 24/7, dando un paso importante dentro de esta nueva experiencia. Los participantes fueron recibidos por los Maestros del Fuego, quienes acompañarán su formación y pondrán a prueba su talento en cada reto. Entre emoción y nervios, esta nueva etapa promete subir el nivel de la competencia.

