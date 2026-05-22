Lancer AMENAZA con abandonar MasterChef 24/7

Durante la transmisión de de esta noche de MasterChef 24/7 las emociones crecieron a no más poder pues desde su inicio Lancer comenzó a dirigirse contra Claudia Lizaldi defendiendo su postura con respecto a su personalidad y forma de actuar desde el estreno del reality culinario y uno de los puntos que más destacó fue cuando indicó que no le ha faltado el respeto a ninguno de sus compañeros, sin embargo, sus palabras hicieron que se divieran las opiniones hacia él.

Debido a la respuesta que tuvieron los participantes, Lancer comenzó a defenderse e incluso cuestionó las palabras de Claudia Lizaldi y la enfrentó directamente y debido a que el intercambio de palabras subía de tono, el participante decidió abandonar MasterChef 24/7 e incluso se quito el mandil negro y lo entrego, mientras que Lizaldi le reiteraba que era decisión propia.

Ante el asombro de la producción, Chefs y participantes comenzó a cuestionarse la participación de Lancer y ante una aclaración, fue el mimso Lancer quien indicó que se quedaría pero que la decisión de su estancia estaría a cargo de los la máxima autoridad culinaria, ya que, se le recordó que no está en posición de renunciar por cuenta propia.

Lancer explota y busca abandonar la cocina mientras desata tensión total en MasterChef 24/7

¿Qué pasará con Lancer tras su amenaza de abandonar MasterChef 24/7?

Tras las palabras de Lancer al señalar a Claudia Lizaldi de tener preferencia de participantes, así como de "no quererlo abrazar", indicó que él no llegó a hacerse la víctia, además que era injusto y primero estaba su dignidad.

Claudia Lizaldi, le indicó que la decisión se hace en las parrilas, pero Lancer continuó defendiendose que él nunca ha sido villano y que eincluso recibió comentarios ofensivos y nadie lo defendió. Tras lseñalarle las reglas del reality, Lancer regresó a su lugar, sin embargo, más tarde tuvo una plática con el Chef Poncho Cadena y se le vio abandonando las instalaciones.

Hasta el momento, no hay alguna postura de la producción sobre la continuidad de Lancer en MasterChef 24/7, ya que, también no está en los retos que se están realizando para salvarse del mandil negro. Mas tarde Claudia Lizaldi reveló que Lancer había abandonado el foro, pero quaún no sabe nada de él.