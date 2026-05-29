Llegó el momento de la decisión, conoce al Cocinero que subió al Balcón y aseguró su Salvación este viernes

La tensión se apodera de la cocina en MasterChef 24/7 con la llegada del segundo veredicto de la noche. Después de degustar una variedad de tacos con propuestas muy distintas, los Chefs analizan cuáles lograron destacar por su sabor, técnica y creatividad, y cuáles se quedaron cortos de las expectativas. Ahora llega el momento decisivo en el que un participante más conseguirá subir al balcón y asegurar su permanencia, mientras los demás seguirán luchando por mantenerse dentro de la competencia.