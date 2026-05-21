Los cocineros de MasterChef 24/7 se solidarizan con Pablo ante su inseguridad en los retos (VIDEO)
Los participantes le compartieron palabras de aliento y lo invitaron a que expresara sus sentimientos sin reprimirse
Tras una jornada llenas de emociones, los participantes de MasterChef 24/7 se solidarizaron con Pablo luego de que compartiera su inseguridad y frustración en la cocina, ya que comentó que, debido a que es originario de Guatemala, no tiene el conocimiento de muchos ingredientes de México.