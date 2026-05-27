Los comensales llegan con grandes expectativas a MasterChef 24/7

La llegada de los comensales a MasterChef 24/7 aumentó la emoción y la presión dentro de la cocina, ya que todos esperan probar los platillos preparados por los participantes. Mientras los invitados convivían y hacían preguntas sobre la experiencia culinaria, quedó claro que existe gran expectativa por descubrir qué tan buenos son realmente los cocineros frente a retos de alto nivel. Incluso el Poncho Cadena conversó con Claudia sobre cómo le fue en la masterclass, en una jornada donde el sabor será puesto a prueba frente a importantes comensales.

