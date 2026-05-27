Los jueces califican al equipo amarillo en MasterChef 24/7

Llegó el momento de la verdad para el equipo amarillo en MasterChef 24/7, donde los jueces comenzaron a calificar cada detalle de sus preparaciones. Durante la degustación, los chefs compartieron sus opiniones sobre el sabor, la técnica y la presentación de los platillos, dejando ver qué tan satisfechos quedaron con el resultado final. Además, Flor fue la encargada de explicar la receta y el concepto detrás de la propuesta culinaria de su equipo frente a los comensales y chefs.

