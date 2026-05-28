“El domingo enfócate": Luis aconseja a Emmanuel de MasterChef 24/7 para que no salga este fin de semana (VIDEO)
Luis teme que Emmanuel pueda salir de MasterChef 24/7 el próximo domingo de eliminación y es por eso que le da sus mejores tips.
Ya sabemos quiénes son los cocineros que esta semana portan el temido mandil negro, y entre ellos se encuentra Emmanuel, por lo que sus compañeros ya están dándole sus mejores consejos para evitar su salida. En ese sentido, Luis le pidió que se enfocara en esto para que no fuera el eliminado del Mundo MasterChef 24/7 el próximo fin.