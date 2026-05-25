Luis, Arturo y María conquistan a los chefs tras terminar el reto en MasterChef 24/7

El reto llegó oficialmente a su final en MasterChef 24/7 cuando los chefs pidieron el esperado “¡manos arriba!”, marcando el inicio de la degustación. Durante la prueba, Luis, Arturo y María recibieron felicitaciones por parte de los chefs gracias al delicioso sabor de sus preparaciones, logrando destacar entre sus compañeros en una noche llena de presión y grandes expectativas.

