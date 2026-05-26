Luis se convierte en el capitán del equipo azul en MasterChef 24/7

Luis se convirtió en el segundo capitán de la competencia dentro de MasterChef 24/7, obteniendo el poder de liderar al equipo azul tras destacar en el reto culinario. Gracias a su sazón, técnica y desempeño en la cocina, logró convencer a los chefs de que tiene lo necesario para dirigir a sus compañeros en una de las etapas más importantes de la semana. Con esta victoria, Luis demuestra que la cocina realmente es lo suyo.

