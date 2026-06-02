Con las luces apagadas, Luis se puso sentimental con Ricardo al hablar de Lancer: “Siento que no soy la prioridad de nadie” (VIDEO)
La plática entre los cocineros continuó en la madrugada, pues intercambiaron comentarios sobre el estado de sus vidas sentimentales
Pese a que las luces ya estaban apagadas y que sus compañeros se encontraban durmiendo, la plática entre Luis y Ricardo continuó en la madrugada, pues intercambiaron comentarios sobre el estado de sus vidas sentimentales y sus expectativas personales.