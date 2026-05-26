Lula se sincera tras sentirse señalada dentro de MasterChef 24/7

Lula confesó sentirse triste luego de percibir que algunos compañeros la señalaron y tacharon de “ratera” dentro de MasterChef 24/7. La cocinera explicó que únicamente había guardado un poco de cereal porque no quería cenar algo pesado, pero la situación terminó generando comentarios y malos entendidos dentro de la convivencia. Entre emociones y tensión, Lula dejó ver cómo este tipo de situaciones también afectan el ambiente dentro de la universidad culinaria más famosa de México.

