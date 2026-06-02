María conquista el reto de churros y se convierte en la segunda capitana de la noche en MasterChef 24/7

La segunda degustación del reto de churros dejó grandes sorpresas en MasterChef 24/7. Tras evaluar cada una de las propuestas, los chefs eligieron a María como la ganadora de la prueba gracias a la calidad y sabor de su preparación. Con este resultado, María se convierte en la segunda capitana de la noche y acompañará a Diego en los próximos desafíos. Ahora, ambos tendrán la responsabilidad de liderar a sus equipos en una jornada donde aún quedan retos importantes y grandes platillos por descubrir dentro de la cocina más famosa de México.

