María evita elegir grupo mientras Nash presume su lado más diva en MasterChef 24/7

María dejó claro que no quiere elegir ningún equipo o grupo dentro del mundo de MasterChef 24/7, prefiriendo mantenerse enfocada en la competencia y evitar conflictos entre los participantes. Mientras tanto, Nash sacó su lado más diva al hablar sobre los consejos de maquillaje y estética que suele compartir con sus compañeros, asegurando que también tiene gran talento fuera de la cocina. Entre risas y convivencia, los cocineros siguen mostrando distintas facetas de su personalidad dentro de la universidad culinaria más famosa de México.

