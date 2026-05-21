Antrax rompe el silencio y Lancer responde tras la explosiva pelea en MasterChef 24/7

La tensión entre Antrax y Lancer sigue marcando el ambiente dentro de MasterChef 24/7. Mientras Antrax habló sobre el impacto emocional que le dejó el conflicto, Lancer aseguró que, aunque puede parecer arrogante, nunca le faltó al respeto a su compañero. Por su parte, los demás cocineros también comenzaron a opinar sobre la problemática que ya divide opiniones dentro y fuera de la cocina.